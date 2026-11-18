Bove, i tifosi della Lazio lo fermavano in giro: il suo racconto
Il giocatore parla dell'affetto ricevuto e dice che quel sostegno non aveva bandiera.
IPA
Tantissimi tifosi della Lazio fermavano Bove in giro. Il giocatore ha raccontato quegli incontri e l'affetto ricevuto, che a suo giudizio non aveva bandiera, .
Bove e i tifosi della Lazio
Bove ricorda: «Tantissimi tifosi della Lazio mi fermavano in giro.»
Gli incontri raccontati dal giocatore
Il suo racconto riguarda i tifosi biancocelesti che lo fermavano quando lo incontravano.