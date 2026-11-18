Tantissimi tifosi della Lazio fermavano Bove in giro. Il giocatore ha raccontato quegli incontri e l'affetto ricevuto, che a suo giudizio non aveva bandiera, .

Bove e i tifosi della Lazio

Bove ricorda: «Tantissimi tifosi della Lazio mi fermavano in giro.»

Gli incontri raccontati dal giocatore

Il suo racconto riguarda i tifosi biancocelesti che lo fermavano quando lo incontravano.

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