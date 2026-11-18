Fabio Liverani ritiene che, per la crescita di Davide Frattesi, andare alla Lazio sia stata la scelta migliore dopo la frenata all’Inter. Ne ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport.

Il gol alla Francia e le prestazioni con la Lazio

Le prestazioni in biancoceleste e con la Nazionale, insieme al gol segnato alla Francia, hanno riportato Frattesi al centro dell’attenzione. Il centrocampista sta ricevendo diversi elogi.

Liverani, le qualità di Frattesi e i paragoni

Al coro si unisce Liverani: «Frattesi mi è sempre piaciuto». L’ex centrocampista ne sottolinea le qualità: «sa segnare e muoversi nello spazio: l'ho paragonato a calciatori come Gerrard e Lampard.»

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