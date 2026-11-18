Liverani paragona Frattesi a Gerrard e Lampard: il giudizio sulla Lazio
Il gol alla Francia e le prestazioni in biancoceleste hanno riportato il centrocampista al centro dell’attenzione.
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Fabio Liverani ritiene che, per la crescita di Davide Frattesi, andare alla Lazio sia stata la scelta migliore dopo la frenata all’Inter. Ne ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport.
Il gol alla Francia e le prestazioni con la Lazio
Le prestazioni in biancoceleste e con la Nazionale, insieme al gol segnato alla Francia, hanno riportato Frattesi al centro dell’attenzione. Il centrocampista sta ricevendo diversi elogi.
Liverani, le qualità di Frattesi e i paragoni
Al coro si unisce Liverani: «Frattesi mi è sempre piaciuto». L’ex centrocampista ne sottolinea le qualità: «sa segnare e muoversi nello spazio: l'ho paragonato a calciatori come Gerrard e Lampard.»