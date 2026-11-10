Lazio, Floriani Mussolini la foto che spalanca il rinnovo

Aria di rinnovo per Romano Floriani Mussolini. A riportare l’attenzione sul futuro del terzino della Lazio è una foto pubblicata negli ultimi minutida Le Due Lune, ristorante a tinte biancocelesti a pochi passi dal centro sportivo di Formello. Nello scatto il classe 2003 è insieme al titolare del locale, Sandro Mocci, e al suo procuratore, Federico Pastorello.

Floriani Mussolini e Pastorello alle Due Lune, attesa per la firma

La foto arriva dopo settimane di indiscrezioni sul prolungamento. Come già riportato da LazioPress.it, l’intesa prevederebbe un contratto fino al 2030 e un adeguamento dell’ingaggio, oggi stimato in circa 150 mila euro a stagione, tra i più bassi della rosa biancoceleste. Secondo Il Messaggero, la nuova cifra si aggirerebbe intorno ai 600 mila euro annui. Lo scatto con Pastorello è il nuovo indizio. La firma resta da confermare.

Dall’infortunio di Marusic alla fascia destra di Gattuso

La svolta è arrivata alla prima giornata di Serie A. Al Dall’Ara, in Bologna-Lazio, Floriani Mussolini è entrato al 19’ del primo tempo al posto dell’infortunato Adam Marusic. Da quel momento si è preso la fascia destra ed è diventato un punto fermo per Gennaro Gattuso, che lo ha schierato dall’inizio anche nell’ultima gara contro il Napoli. Il rinnovo riconoscerebbe il peso che il terzino ha acquisito in questi primi mesi di stagione.

Nella pagina successiva la foto insieme al procuratore