Sassuolo-Lazio, il gol di Taylor era regolare o no? Ecco cosa dice Calvarese

Nell’anticipo infrasettimanale delle 18:30 tra Sassuolo-Lazio finita 2-6 per gli ospiti, in occasione della prima rete biancoceleste nonché quella che ha sbloccato il match siglata da Taylor, c’è stato un episodio di dubbia regolarità che ha fermato il gioco per vari minuti. Il gol dopo il check è stato confermato dall’arbitro Zufferli. Su questa situazione l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese si è espresso sul suo profilo Instagram analizzando la dinamica.

La posizione di Frattesi

Al momento del tiro di Taylor, Davide Frattesi si trova dietro la linea avversaria, ma leggermente davanti al portiere dei neroverdi; nell’istante in cui il pallone gli passo accanto, Frattesi compie un salto cercando di evitare il contatto con il pallone. Il dubbio sulla regolarità del gol sorge poichè la posizione del centrocampista biancoceleste può sembrare quella di un fuorigioco di tipo attivo per ostruzione nei confronti del portiere dal momento che disturba il tentativo di parata del portiere Turati.

La spiegazione di Calvarese

L’ex arbitro spiega, che la posizione geografica di Frattesi ed il suo salto del giocatore, non bastano per annullare la rete: dal momento che non c’è un chiaro caso di ostruzione della linea di visione e che Frattesi non tenta di giocare il pallone. Calvarese spiega:

Si è nel capitoletto regolamentare in cui l’offside per essere punibile il calciatore dovrebbe compiere un azione evidente che impatta sulla capacità dell’avversario di giocare il pallone nella fattispecie sul portiere. La situazione è veramente ai limiti poiché frattesi è davvero molto vicino al portiere ma la sensazione è che riesca comunque a compiere la parata nonostante la pozione dubbia del giocatore biancoceleste. Quindi concordo con la decisione presa dall’arbitro.

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