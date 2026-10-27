Lazio, Pino Wilson avrebbe compiuto 81 anni: il ricordo del Capitano

Pino Wilson avrebbe compiuto oggi 81 anni. A quattro anni dalla sua scomparsa, il mondo Lazio torna a rivolgere un pensiero al Capitano, il cui ricordo continua ad accompagnare i biancocelesti.

Gli 81 anni di Wilson nel pensiero della Lazio

Il suo compleanno non è soltanto una ricorrenza sul calendario per chi ama la Lazio. È un giorno in cui ricordare Wilson e dedicargli idealmente un pensiero, tra affetto e nostalgia.

Gli anni trascorrono, ma il legame con il Capitano resta. Il suo nome continua a suscitare emozione anche in un giorno che, se fosse ancora qui, sarebbe stato di festa.

Quattro anni dalla scomparsa del Capitano

Sono passati quattro anni dalla morte di Wilson. Nel frattempo sono cambiate le stagioni e le generazioni, senza che il suo ricordo si allontanasse dal mondo biancoceleste.

La distanza del tempo non ha cancellato il segno che ha lasciato. Il pensiero per lui torna spontaneamente, senza bisogno di cercarlo, e rende questo compleanno un momento di memoria.

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