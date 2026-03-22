Bologna-Lazio, Taylor: “Mi sento a casa. Su Sarri...”

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Kenneth Taylor ha parlato della sfida con il Bologna.

Queste le sue parole:

E’ un match importante da vincere per la classifica. Io ho bei ricordi a Bologna, gare come queste devono essere importanti per il futuro in Coppa Italia. Dal primo giorno che sono qui mi sento a casa. Sono felicissimo voglio dare il massimo alla Lazio.