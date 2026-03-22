Bologna-Lazio, Taylor: “Mi sento a casa. Su Sarri...”
Le parole del centrocampista biancoceleste nel pre partita del match del Dell'Ara
Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Kenneth Taylor ha parlato della sfida con il Bologna.
Queste le sue parole:
E’ un match importante da vincere per la classifica. Io ho bei ricordi a Bologna, gare come queste devono essere importanti per il futuro in Coppa Italia. Dal primo giorno che sono qui mi sento a casa. Sono felicissimo voglio dare il massimo alla Lazio.
Il centrocampista olanadese ha parlato anche ai microfoni di Dazn, soffermandosi sopratutto sul rapporto con Maurizio Sarri e su cosa l'allenatore toscano gli chiede di fare sul rettangolo verde. Ecco le sue parole:
Il mister chiede a tutti di dare il massimo, chiede tanto. A me in particolare chiede di aiutare in fase difensivo e ce la sto mettendo tutta.