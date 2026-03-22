Bologna-Lazio, Taylor: “Mi sento a casa. Su Sarri...”

Le parole del centrocampista biancoceleste nel pre partita del match del Dell'Ara

Matteo Ischiboni /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
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Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Kenneth Taylor ha parlato della sfida con il Bologna.

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Queste le sue parole:

E’ un match importante da vincere per la classifica. Io ho bei ricordi a Bologna, gare come queste devono essere importanti per il futuro in Coppa Italia. Dal primo giorno che sono qui mi sento a casa. Sono felicissimo voglio dare il massimo alla Lazio.

Il centrocampista olanadese ha parlato anche ai microfoni di Dazn, soffermandosi sopratutto sul rapporto con Maurizio Sarri e su cosa l'allenatore toscano gli chiede di fare sul rettangolo verde. Ecco le sue parole:

Il mister chiede a tutti di dare il massimo, chiede tanto. A me in particolare chiede di aiutare in fase difensivo e ce la sto mettendo tutta.

 

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