Taylor nel post: "abbiamo meritato di vincere, siamo rimasti calmi..."
"Gattuso sta facendo un grande lavoro, sta costruendo un grande gruppo..."
Marco Rosi
Le parole di Taylor
A fine partita, Taylor, autore del primo gol, ha lasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.
L'intervista
Non è stata la nostra migliore partita, abbiamo meritato di vincere, siamo rimasti calmi per tutti i novanta minuti.
Il rapporto con Gattuso?
Sta facendo un grande lavoro, sta costruendo un grande gruppo, lottiamo ognuno per l'altro.
Dimmi qualche parola in italiano…
Buongiorno! (ride ndr.)