Taylor nel post: "abbiamo meritato di vincere, siamo rimasti calmi..."

"Gattuso sta facendo un grande lavoro, sta costruendo un grande gruppo..."

Alisia Cerqua /
Marco Rosi
Marco Rosi

Le parole di Taylor

A fine partita, Taylor, autore del primo gol, ha lasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

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L'intervista

Non è stata la nostra migliore partita, abbiamo meritato di vincere, siamo rimasti calmi per tutti i novanta minuti. 

Il rapporto con Gattuso?

Sta facendo un grande lavoro, sta costruendo un grande gruppo, lottiamo ognuno per l'altro.

Dimmi qualche parola in italiano…

Buongiorno! (ride ndr.)

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