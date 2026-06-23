Andrea Abodi abbonato? Il ministro pubblica le prove

Dopo le dichiarazioni di qualche giorno fa, il ministro dello sport Andrea Abodi ha pubblicato la foto del suo abbonamento in tribuna Tevere nella passata stagione.

Il ministro Abodi risponde a Riccardo Cucchi

Il ministro dello sport Andrea Abodi ha risposto ad un commento su X del giornalista Riccardo Cucchi, che replicando ad un utente aveva messo in dubbio le parole, di qualche giorno fa, del ministro in cui spiegava che non avrebbe rinnovato l'abbonamento. La risposta del ministro è stata netta con tanto di foto allegata del suo abbonamento in Tribuna Tevere della passata stagione. Cucchi ha poi contro-replicato scrivendo: “Ne prendo atto Ministro. Con piacere. Forza Lazio”.

Lo scambio su X