Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio: ufficiale

Come si legge dal comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Lazio, Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Prima Squadra

Beniamino Civitelli /
Gattuso - LazioPress
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Era solo questione di tempo, nonostante una lunga attesa, ma è arrivata l'ufficializzazione da parte della Lazio.

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Gattuso nuovo allenatore della Lazio è ufficiale

Come si legge dal comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Lazio, Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Prima Squadra. Gli accordi erano già stati trovati settimane fa, ma ora è stato messo tutto nero su bianco.

Il comunicato della Lazio

La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al sig. Gennaro Gattuso.

La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club.

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