Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio: ufficiale

Era solo questione di tempo, nonostante una lunga attesa, ma è arrivata l'ufficializzazione da parte della Lazio.

Gattuso nuovo allenatore della Lazio è ufficiale

Come si legge dal comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Lazio, Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Prima Squadra. Gli accordi erano già stati trovati settimane fa, ma ora è stato messo tutto nero su bianco.

Il comunicato della Lazio