Al termine di Lazio-Lecce 3-0, l'attaccante biancoceleste Gustav Isaksen è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare il successo.

Sulla vittoria e il secondo tempo

Oggi è una vittoria bellissima, non è stato facile. Abbiamo giocato contro giocatori forti, nel primo tempo era un po’ complicata. Nel secondo siamo stati insieme, abbiamo parlato bene nell’intervallo e poi siamo usciti con i tre punti.

Sull'atmosfera e sul mister

Non ci sono partite facili. Questa squadra è incredibile, c’è un’atmosfera molto bella. Il mister sta facendo un capolavoro. Siamo felici e l’importante è prendere una partita alla volta. Vogliamo continuare così.

Sulla crescita personale

Crescita personale? Secondo me sono sulla giusta strada, ma posso fare ancora di più e fare un altro step. Sono molto felice di essere qua e giocare in una squadra come questa.

Sul prossimo impegno a Torino