Il mister Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa poco dopo il fischio finale di Lazio-Lecce

Gattuso in conferenza stampa

Mancano otto punti per fare la prima festa. Per il resto ne parleremo quando amncano 8-9 partite. Stupito sì, ma per la mentalità. I primi 15 minuti di oggi non sono andati benissimo, dopo molto meglio, abbiamo sofferto un po' sui nostri calci piazzati a favore. Eravamo un po' piantati sulle seconde palle. Secondo tempo molto orgogliosi della mentalità, della prestazione, non li abbiamo fatti respirare. Era da un po' di tempo che sbagliavamo sempre i secondi tempi, a questo giro siamo stati sul pezzo e li abbiamo messi in grandissima difficoltà. Gattuso avrà un merito su quel che sta facendo la Lazio? Per come lavorano in allenamento. Ieri ero tranquillo, oggi abbiamo messo in campo Diogo, Pedraza,. La tranquillità me la danno i dati, il senso di appartenenza. Mi prendo questo merito: aver fatto diventare in pochissimo tempo questa squadra una famiglia.

Io ho giocato con otto palloni d'oro nella mia carriera. Taylor vede cose che gli altri non vedono. Gli altri avrebbero tirato di piattone, io sinceramente già lo stavo mandando a quel paese. Nel mio modo di pensare il calcio, quella giocata non m'è passata neanche per l'anticamera del cervello. Dico Rui Costa, dai. Frattesi? Io non ho salvato la vita a nessuno. Lui è un capoccione, esagera sempre. Ha bisogno d'affetto, come tanti giocatori. Ha bisogno anche di prendere le mazzate nei denti, vuol giocare come dice lui. Il merito su quel che sta facendo è suo. Sono contento che abbia fatto gol di sinistro. Sono contento di tutti, sono felice di allenarli. Oggi mi dispiace che Dele abbia fatto 11 minuti, meriterebbe molto di più. Tanti altri meriterebbero di fare qualche minuto in più, si allenano in un modo incredibile. Isaksen? Dentro non si passava oggi, dovevamo andare in verticale. L'abbiamo fatto pochissime volte, e quelle poche volte siamo rusciti a mettere pensiero. Anche Noslin oggi a livello tecnico ha sbagliato tanto. Isaksen è un piacere lavorare con lui, ha risolto i suoi problemi. Quest'estate l'abbiamo perso per un po', è un giocatore che riesce a fare delle cose in velocità. Ha la terza marcia con la palla al piede. Ha preso gusto a far gol, e anche a far assist. Ha fatto una partita incredibile anche con la Danimarca.