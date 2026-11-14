Motta: "È sempre stato il mio sogno da piccolino cercare di fare diventare la mia passione un lavoro..."

Edoardo Motta è intervenuto post amichevole ai microfoni di Lazio Style.

Le sue parole

È stata una bella partita, una sgambata, allenamento congiunto. È andata bene.

È un buon test per riprendere le misure?

Quando il portiere gioca poco è difficile rivedere il campo, la porta sembra sempre più grossa e il campo più grande. Però sono contento anche dalla mia prestazione.

Questa carica nello spogliatoio ti aiuta?

Certo è una cosa che aiuta tutti, stimolante per tutto il gruppo.

Dal punto di vista della motivazione personale?

Il mister, i preparatori dei portieri ci stimolano giorno dopo giorno. La motivazione bisogna trovarla dentro di sé perchè è il lavoro più bello del mondo. È sempre stato il mio sogno da piccolino cercare di fare diventare la mia passione un lavoro.

L'anno scorso sono contento di come è andata, non mi aspettavo di arrivare in Serie A. Con Gattuso il portiere è un giocatore attivo, è un qualcosa che aiuta la squadra ed è la prima cosa fondamentale. È una cosa in più, un bagaglio in più che si può portare dietro.

Momento della Lazio?