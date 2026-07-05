Contatti giusti per Alessio Romagnoli: Cesar Rodrigues lo accoglie in Qatar

Romagnoli viene accolto in Qatar dall'ex Lazio

L'ex difensore biancoceleste inizia la sua nuova avventura in Qatar: “Tutto ok per Alessio Romagnoli in Qatar Doha. I contatti giusti. Divertiti a giocare a calcio”, le parole di Cesar Rodrigues, accompagnate dalla canzone “Quant'è bello esse laziali”, in un post sul suo profilo Instagram. Cesar è attualmente il vice allenatore dell'Al-Sadd. Ha vestito la maglia biancoceleste per la prima volta, nel ruolo di calciatore, durante l'estate 2001. Ha realizzato un totale di 6 reti, di cui tre in una sola partita contro il Siena. Debutta con la Nazionale Brasiliana a marzo 2001 nella partita di qualificazione al Mondiale nippo-coreano. Dopo il ritiro dal calcio giocato, ritorna nella Lazio come tecnico della squadra Giovanissimi Provinciali Fascia B.

“Sono sicuro che questo amore durerà per sempre…”

La destinazione di Romagnoli è il Qatar, è stato lo stesso calciatore a comunicare la sua volontà di partire e raggiungere l'Al-Sadd. È nota la sua fede laziale: sui maxischermi, durante la manifestazione del 2 luglio, ha salutato tutti i tifosi laziali, ringraziandoli per l'amore ricevuto durante il suo percorso in biancoceleste. “Avremo modo di salutarci in tribuna molto presto…” .