Non solo Peruzzi: Lotito pensa anche a Senad Lulic

L'incontro tra Lotito e Peruzzi

Come riportato dall'edizione odierna de Il corriere dello Sport, Lotito, a tre giorni dalla contestazione del 2 luglio, avrebbe incontrato Angelo Peruzzi, per concordare un suo ritorno a Formello da club manager. Dopo il no di Peruzzi, Lotito pensa all'ex Lazio, Senad Lulic. Si era vociferato di Beppe Signori, ma non c'è stato nessun contatto concreto.

La firma storica di Lulic al '71

Il 26 maggio 2013, il giorno della cosiddetta “coppa in faccia", Lulic scrisse la storia segnando al ‘71 nella partita di Coppa Italia, nonché derby della capitale. L’ex Lazio è attualmente un commentatore dei Mondiali 2026 per una televisione. Ha preso il patentino di allenatore UEFA A nel 2022. Lasciò la Lazio nel 2021, all'età di 35 anni, senza un saluto degno: erano infatti i tempi del Covid e gli stadi erano vuoti. Domani inizierà la settimana che porterà alla presentazione di Gattuso e al raduno del 9 Luglio. Lotito non ha intenzione di sbloccare il mercato, che procederà a saldo zero.