Gian Luca Mignogna vuole ripresentare alla FIGC i documenti sulla rivendicazione dello Scudetto 1915 per la Lazio, in ex aequo con il Genoa. L’avvocato, promotore dell’iniziativa, intende riaprire il confronto con il presidente che sarà eletto dopo la gestione Gravina. Secondo quanto riportato da Laziostory, Ne ha parlato a RadioSei, nella trasmissione “Noi biancocelesti” condotta da Franco Capodaglio, .

Le nuove elezioni FIGC e l’istanza della Lazio

Mignogna spiega perché da tempo non diffondeva aggiornamenti sulla vicenda. A suo giudizio, durante la presidenza Gravina si era creata una chiusura nei confronti delle sue richieste: «Forse è più di un anno che non comunico nulla di nuovo perché nulla di nuovo c’era da comunicare. Sotto la presidenza Gravina era calata una sorta di cortina di fumo impenetrabile su questa vicenda, nonostante avessi continuato a inviare istanze in FIGC nessuno mi ha mai risposto. Non c’è stata nessuna disponibilità al dialogo né voglia di approfondire».

L’avvocato accoglie quindi con favore le nuove elezioni federali. Non esprime una preferenza tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani, ma ritiene che il successore di Gravina debba affrontare una questione aperta da oltre dieci anni: «Tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani non importa chi vincerà, perché chiunque sarà il nuovo presidente dovrà colmare le omissioni precedenti e sanare una situazione che si protrae da oltre dieci anni».

Il suo proposito è sottoporre nuovamente al prossimo presidente tutte le carte raccolte. Secondo Mignogna, quei documenti attestano che la Lazio fu campione dell’Italia centro-meridionale e sostengono la sua tesi secondo cui il titolo di Campione d’Italia 1914/15 non venne assegnato ufficialmente neppure al Genoa. L’avvocato considera questo punto rilevante per l’ufficialità dell’albo d’oro federale.

Mignogna richiama anche il lavoro delle commissioni precedenti. Dice di avere copia del parere della commissione istituita durante la presidenza Tavecchio, mentre afferma che Gravina non rese pubbliche le risultanze della seconda. L’istanza per l’assegnazione ex aequo, aggiunge, non è stata né accolta né respinta.

I documenti del 1921 e l’Annuario 1926/27

L’avvocato intende assemblare e inviare nuovamente in Federcalcio l’intera documentazione, con gli allegati che hanno dato forma a un archivio la cui importanza, racconta, ha sorpreso gli stessi promotori della ricerca. Al centro della sua ricostruzione c’è la presunta assegnazione dello Scudetto 1915 al Genoa nel dicembre 1921.

Mignogna sostiene che l’esame delle fonti dell’epoca, tra cui la Gazzetta dello Sport, non abbia portato alla luce un comunicato ufficiale o una delibera federale sull’attribuzione del titolo. Richiama inoltre l’Annuario ufficiale 1926/27: pur ricostruendo le delibere federali, a suo dire non confermerebbe l’assegnazione ai rossoblù e riporterebbe ancora il titolo del 1915 come sospeso.

Su queste basi, Mignogna prospetta due possibili esiti, distinguendone la probabilità. Non esclude in teoria una decisione di non assegnare il titolo, togliendone l’attribuzione anche al Genoa. Considera però più verosimile la soluzione ex aequo, anche alla luce dei principi della Carta Olimpica. Spiega il suo ragionamento così: «Tuttavia finora il titolo a livello di brand e diritti è stato considerato del Genoa, che ha fatto anche cassa e si aprirebbe una serie di cause e controversie lunghissima: molto più verosimile, anche in base ai principi della Carta Olimpica, un ex-aequo che sanerebbe i diritti della Lazio e renderebbe da ufficioso a ufficiale il titolo del Genoa».

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