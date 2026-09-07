Floriani nel post: "Vittoria? C'è tanto di Gattuso. Milan? Metteremo più cattiveria"

Floriani Romano ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine dell'incontro Udinese-Lazio.

C’è tanto di Gattuso, la vittoria di carattere di oggi è un esempio. Siamo stati bravi a ribaltarla, siamo un gruppo fantastico, tutte brave persone che danno sempre il 100%. Spero sia solo l’inizio di una grande stagione. Il Milan può cambiare le ambizioni? Noi pensiamo di gara in gara, non ci abbiamo pensato al resto. Siamo stati bravi a iniziare così, affronteremo la prossima con ancora più cattiveria.