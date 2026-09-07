Floriani Mussolini: "Sicuramente è un inizio di stagione inaspettato, sono venuto con l'idea di partire dietro Adam..."
Le parole di Floriani Mussolini nel post partita
Marco Rosi
Floriani Mussolini nel post partita
Floriani Mussolini è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della Lazio contro l'Udinese. Entrato al '77esimo a Bologna, ha avuto la titolarità per le ultime due partite con la Lazio.
Le sue parole
Sicuramente è un inizio di stagione inaspettato. Sono venuto con l'idea di partire dietro Adam, spero rientri presto ma questo mi ha dato la possibilità di entrare fin da subito.