Floriani Mussolini: "Sicuramente è un inizio di stagione inaspettato, sono venuto con l'idea di partire dietro Adam..."

Le parole di Floriani Mussolini nel post partita

Alisia Cerqua /
Marco Rosi
Marco Rosi

Floriani Mussolini nel post partita

Floriani Mussolini è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della Lazio contro l'Udinese. Entrato al '77esimo a Bologna, ha avuto la titolarità per le ultime due partite con la Lazio.

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Le sue parole 

Sicuramente è un inizio di stagione inaspettato. Sono venuto con l'idea di partire dietro Adam, spero rientri presto ma questo mi ha dato la possibilità di entrare fin da subito.

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