Dalla Palma: "Lazio-Inter di sabato è un'amichevole. Vorrei vedere fuori..."

Alberto Dalla Palma è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la doppia sfida Lazio-Inter.

Abbiamo la sensazione che Chivu gestirà l'Inter. Però del turnover dell'Inter mi interessa poco, mi preoccupo più di quello della Lazio. Giocheremo questa partita inutile e ci saranno tre diffidati importanti in vista del derby. La settimana perfetta sarebbe Coppa Italia e vittoria nel derby. Il caso più difficile da gestire mi sembra quello di Gila. Se dovesse partire titolare durerebbe 60'. Non saprei pensare cosa sta preparando Sarri. Vorrei vedere fuori Tavares e Taylor, così come tutti quelli che saranno titolari sicuri nella partita di mercoledì. Io mi dedicherei esclusivamente alla finale. Sabato è un'amichevole, non mi farei condizionare tanto dal risultato finale".