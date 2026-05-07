Tommy Paul torna a Roma e posa con la maglia della Lazio: le immagini

Il tennista statunitense torna a Roma in occasione degli Internazionali d'Italia di tennis e viene ritratto mentre posa con la maglia laziale

Ginevra Sforza /
Photo by Kenneth Richmond/Getty Images via Onefootball
Photo by Kenneth Richmond/Getty Images via Onefootball

Tornano a Roma gli Internazionali d'Italia di tennis, che vedranno protagonisti al Foro Italico alcuni dei migliori giocatore del panorama mondiale. Tra questi anche l'americano Tommy Paul, da sempre dichiaratamente tifoso della Lazio.

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Proprio nella giornata di oggi, il tennista statunitense ha ricevuto in campo la visita da parte di una delegazioni biancoceleste, che gli ha consegnato la maglia con il nuovo main sposor. La stessa società ha poi condiviso sui propri profili social le immagini che ritraggono il tennista mentre posa con la maglia laziale.

Le immagini

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