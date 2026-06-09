Esclusiva, Gianmarco Steri: "La gestione non è il massimo, spero Lotito vada via. Ho giocato alla Lazio in passato e..."

In esclusiva ai microfoni di Laziopress.it è intervenuto a margine dell'evento Lilt for Life allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone Gianmarco Steri. L'ex tronista di Uomini e Donne, noto per la sua fede biancoceleste, ha commentato alcuni temi legati al momento della Lazio.

È un evento bellissimo perché è benefico, quindi è una cosa che ci dà molto orgoglio. Ci divertiremo sicuramente e poi è anche un grande piacere essere intervistati da voi perché sono tifoso della Lazio.

Tu sei un grandissimo tifoso della Lazio. Ci dai la tua visione, un tuo commento sulla situazione attuale? La situazione è un po' particolare. Io ho anche giocato con la Lazio in passato, ho fatto fino alla primavera e c'è sempre stata una situazione un po' particolare. La gestione non è il massimo e mi auguro che, Lotito prima o poi, vada via. È brutto da dire, ma è così. L'ho sempre pensato anche quando ero ragazzino. Ho sempre questo pensiero. I tifosi si sono schierati in un certo modo e speriamo che venga ascoltato.

Su Gattuso? Io ho una grande stima nei confronti di Gattuso sia a livello umano che calcistico perché penso sia una persona fantastica. Quindi mi auguro che possa fare solamente che bene con la Lazio perché, insomma, anche se con i giocatori che ci stanno adesso è un po' difficile, però me lo auguro.

Qual è il tuo idolo della Lazio di tutti i tempi? Il mio idolo della Lazio è sicuramente stato Di Canio all'epoca quando ero piccolino e Klose quando ero più grande. Insomma, sono stati i due giocatori che mi hanno più rappresentato. Poi sicuramente Nesta, insomma, ero talmente piccolo che non me lo ricordo nemmeno. Però Di Canio e Klose sono stati i miei idoli calcistici.