Reggina-Lotito, Pedullà: "Trattativa molto avanzata, c'è la svolta"

La Reggina si prepara a una rivoluzione interna. Dopo la retrocessione in Serie C, il club di Reggio Calabria è pronto ad una nuova gestione societaria. Secondo quanto raccolto da Alfredo Pedullà, nella giornata di oggi è andato in scena un incontro a Roma, garante Cannizzaro nuovo Sindaco di Reggio, con Claudio Lotito.

Lo scenario con Rizzetta

Stando a quanto riferito dall'esperto di calciomercato, la trattativa sarebbe al momento in fase molto avanzata, tanto da raggiungere un punto di svolta: Lotito sarebbe in pole per rilevare il club, nonostante il forte interesse da parte dell'imprenditore italo-americano Matt Rizzetta, che aveva presentato un'offerta formale nei giorni scorsi, accettata sabato scorso da Ballarino.

Lotito-Reggina, verso la fumata bianca

Eppure, da qual momento i contatti tra le due parti si sarebbero raffreddati. Visto l'ingresso di Lotito e i suoi collaboratori, sembra ormai che Rizzetta dovrà fare un ulteriore passo indietro. Lotito risulta ormai in prima linea.