Tifo Organizzato: "Pack 3 partite? Gesto disperato, non ci facciamo comprare…"
Dopo la tanto discussa mossa societaria di promuovere un pack 3 partite a prezzi ridotti inserendo anche il derby, è arrivata la replica del Tifo Organizzato
Dopo la tanto discussa mossa societaria di promuovere un pack 3 partite a prezzi ridotti inserendo anche il derby in programma a metà dicembre, è arrivata la replica del Tifo Organizzato della Lazio.
Il comunicato del Tifo Organizzato
DOPO IL FLOP DEL PACK PRECEDENTE IL SIG. LOTITO, NOVELLO NANNI LOY, CI RIPROVA CON 3 PARTITE A PREZZI STRACCIATI ED IN PIÙ CI INSERISCE IL DERBY PER ATTRARRE GLI "ALLOCCHI" DI TURNO.
ANCHE QUESTA VOLTA I GRUPPI DEL TIFO ORGANIZZATO RISPONDERANNO CON UN NETTO "STAI BENE COSÌ"!
QUESTE SONO LE MOSSE DI CHI, PUR DI FARE CASSA, DECIDE DI SVENDERE METTENDO IN ATTO UN GESTO DISPERATO TIPICO DI CHI NON SA PIÙ COSA INVENTARSI PUR DI RACIMOLARE QUALCHE SPICCIOLO.
LA NOSTRA LINEA RESTA SEMPRE LA STESSA E, COME ABBIAMO SEMPRE FATTO, DECIDEREMO NOI QUANDO ENTRARE, A QUALI PARTITE PRESENZIARE E, OLTRE AI DERBY, SE VOGLIAMO REGALARCI UNA DOMENICA DI LAZIALITÀ A CASA NOSTRA, PERCHÉ SIAMO UOMINI LIBERI E COME TALI CI COMPORTIAMO, SENZA OBBLIGARE NESSUNO A SEGUIRCI, DECIDENDO COME GESTIRE IL NOSTRO DENARO ED IL NOSTRO AMORE, SE VOGLIAMO ENTRIAMO ALTRIMENTI RESTIAMO FUORI.
NON CI FACCIAMO COMPRARE CON QUESTE OFFERTE DA DISCOUNT PERCHÉ L'AMORE PER LA NOSTRA LAZIO NON È UN PRODOTTO DA SCAFFALE...NOI PREFERIAMO IL BANCONE DEL PUB!