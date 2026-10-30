Ecco l'arbitro designato di Lazio-Cagliari

Colombo dirigerà Lazio-Cagliari, in programma alle 15 per la decima giornata di Serie A Enilive. Secondo quanto riportato da AIA, Nelle designazioni pubblicate il 30 ottobre 2026 dall’AIA, Pezzuto è indicato al VAR.

Lazio-Cagliari: assistenti e sala VAR

Accanto a Colombo ci saranno gli assistenti Palermo e Mastrodonato. Feliciani sarà il quarto ufficiale, mentre Dionisi affiancherà Pezzuto come AVAR.

Gli anticipi di sabato e le altre designazioni

Sabato 31 ottobre, alle 15, Bologna-Monza sarà diretta da Zanotti, con Bindoni e Zezza assistenti. Zufferli sarà il quarto ufficiale, Dionisi il VAR e Paganessi l’AVAR.

Alle 18, per Udinese-Roma, sono stati designati Maresca, gli assistenti Lo Cicero e Rossi L., il quarto ufficiale Chiffi, Paterna al VAR e Aureliano all’AVAR. Alle 20.45 Milan-Inter sarà affidata a Guida, coadiuvato da Peretti e Perrotti: Di Bello sarà il quarto ufficiale, Mazzoleni il VAR e Camplone l’AVAR.

Como-Venezia, alle 12.30, avrà Ferrieri Caputi come arbitro, Rossi M. e Scatragli come assistenti, Pairetto come quarto ufficiale, Cosso al VAR e Giua all’AVAR. Alle 15, Frosinone-Torino sarà diretta da Mucera con Di Gioia e Fontemurato; completano la squadra Mariani, Ghersini al VAR e Volpi all’AVAR.

Per Lecce-Genoa, alle 18, sono stati scelti Marchetti, gli assistenti Bahri e Cecconi, Abisso come quarto ufficiale, Maggioni al VAR e Rutella all’AVAR. Juventus-Napoli, alle 20.45, sarà arbitrata da Sozza con Imperiale e Colarossi; Doveri sarà il quarto ufficiale, Meraviglia il VAR e Gariglio l’AVAR.

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