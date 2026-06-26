La Reggina è di Lotito: la foto con Cannizzaro e Ballarino

Si è concluso il tira e molla che riguardava la Reggina, con il club amaranto che passa sotto la guida di Claudio Lotito.

La Reggina è di Lotito

È il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, attraverso un post sui propri profili social ad ufficializzare il passaggio della Reggina dalle mani di Ballarino a quelle di Claudio Lotito. Così ha scritto il sindaco come didascalia del suo post: “Habemus RHEGIUM. Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l'ambizione che la sua storia merita”.

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