La Reggina è di Lotito: la foto con Cannizzaro e Ballarino
È il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, attraverso un post sui propri profili social ad ufficializzare il passaggio della Reggina a Lotito
foto fraioli
Si è concluso il tira e molla che riguardava la Reggina, con il club amaranto che passa sotto la guida di Claudio Lotito.
La Reggina è di Lotito
È il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, attraverso un post sui propri profili social ad ufficializzare il passaggio della Reggina dalle mani di Ballarino a quelle di Claudio Lotito. Così ha scritto il sindaco come didascalia del suo post: “Habemus RHEGIUM. Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l'ambizione che la sua storia merita”.