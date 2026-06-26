Bruno Giordano: il commento sulla protesta dei tifosi

Il commento di Bruno Giordano

Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto l'opinionista Bruno Giordano che ha commentato la protesta dei tifosi laziali e la questione Lotito-Reggina.

“La protesta è giusto che ci sia…”

Sulla protesta: “La protesta è giusto che ci sia, il tifoso laziale ha sempre protestato in modo civile, ha sempre mosso tantissima gente, si cerca di fare il massimo, con il massimo rispetto e la massima educazione, e poi staremo a vedere quello che sarà”.

Su Lotito e la Reggina: “La Lazio in questo momento è ferma, il presidente invece di pensare ad una squadra ed ad un popolo così importante e ad una città straordinaria, con tutto il rispetto, sta pensando a Reggio Calabria, ad una squadra che è in serie D, se ti piace il calcio prenditi un'altra squadra, così fai felice una serie D qui del Lazio, non riesco a capire perché vai fino a Reggio a prenderti una serie D".

Continua: "È una squadra più svuotata, se tu pensi che a inizio stagione non c'è Provedel, Romagnoli e Gila, già ti fai due conti. Oltre a questo, sapendo che allo stadio non ci sarà nessuno, ma questo non è una colpa della tifoseria, ma della società che ha portato la tifoseria a fare questa mossa. Se anche vinci il campionato devi andare avanti su questa strada, noi non dobbiamo ragionare in funzione del risultato, dobbiamo ragione in funzione che dobbiamo portare avanti il discorso e vedere da qui a sei mesi, un anno, due anni.".