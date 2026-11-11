Lazio-Inter, Supercoppa a San Siro: sei cambi possibili nei supplementari

Inter e Lazio si affronteranno martedì 22 dicembre 2026 alle 21:00 a San Siro per la Supercoppa italiana. La trentanovesima edizione, denominata ufficialmente EA SPORTS FC Supercup, si giocherà in gara unica. La Lega Calcio Serie A ha ufficializzato data, orario, sede e regolamento della partita con un comunicato.

Gara unica a San Siro: supplementari e rigori

La sfida al Meazza prevede due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno se il risultato sarà in parità dopo i 90 minuti regolamentari. Se la parità dovesse persistere, la Supercoppa verrà assegnata ai calci di rigore.

Per la loro esecuzione si applicheranno le modalità indicate nel «Regolamento del Giuoco del Calcio», al paragrafo «Procedure per determinare la squadra vincente di una gara». Inter-Lazio sarà trasmessa in diretta sulle reti Mediaset.

Sostituzioni e squalifiche: le disposizioni per Inter-Lazio

Ciascuna squadra potrà effettuare fino a cinque sostituzioni, utilizzando non più di tre interruzioni di gioco, oltre all’intervallo tra i due tempi. Se si andrà ai supplementari, sarà disponibile una quarta interruzione. Restano inoltre utilizzabili le pause tra la fine dei tempi regolamentari e l’inizio del primo supplementare, e tra il primo e il secondo supplementare.

Solo in caso di tempi supplementari sarà consentito un ulteriore cambio: il limite delle sostituzioni salirà così a sei per squadra.

Il comunicato della Lega disciplina anche le squalifiche di calciatori e tecnici. Chi è in diffida e riceve un’ammonizione nella giornata di campionato precedente la Supercoppa sconterà la squalifica nella successiva gara di campionato. La stessa collocazione è prevista per la squalifica, o per la parte residua della sanzione, di chi viene espulso nella giornata precedente la Supercoppa o ha già una sanzione da scontare; se necessario, il provvedimento riguarderà più gare di campionato.

Anche un calciatore o tecnico già in diffida che venga ammonito durante la Supercoppa sconterà la squalifica nella successiva partita di campionato. Per un’espulsione nella gara del 22 dicembre, la squalifica sarà invece scontata nella gara o nelle gare di campionato successive.

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: I precedenti dell’Inter in Supercoppa, comprese le sfide con la Lazio