Fabiani, contratto in scadenza con la Lazio: “Ne parleremo a tempo debito”

Lazio, Fabiani sul futuro: “Il calcio non è un semplice contratto”. E su Formello...

La Lazio è capolista della Serie A, ma risultati e classifica non rappresentano l’aspetto che rende maggiormente soddisfatto Angelo Fabiani. Il direttore sportivo biancoceleste guarda soprattutto a ciò che è stato costruito all’interno di Formello.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabiani ha parlato del momento vissuto dalla Lazio, del lavoro portato avanti nel corso della propria carriera e anche del suo contratto in scadenza.

Proprio sul futuro il dirigente ha preferito non anticipare nulla, affidandosi però a una frase significativa: “Ne parleremo a tempo debito. Il calcio non è un semplice contratto”.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Fabiani ha spiegato cosa lo rende maggiormente felice dell’attuale momento della Lazio.

Lazio capolista, Fabiani: “A Formello trovata l’alchimia giusta”

La classifica potrebbe rappresentare la risposta più immediata. Il direttore sportivo, invece, guarda oltre i risultati ottenuti sul terreno di gioco.

“Potrei dire i risultati, la classifica. Ma dove arriveremo chi lo sa. La cosa che invece mi rende felice è l’ambiente che si è creato a Formello. Il calcio è alchimia e qui è stata trovata quella giusta”.

Parole che raccontano il momento vissuto dalla Lazio capolista, ma anche l’importanza che Fabiani attribuisce alla costruzione dell’ambiente intorno alla squadra.

Un lavoro che il dirigente biancoceleste ha già affrontato diverse volte nel corso della propria carriera.

“Ho girato l’Italia in lungo e in largo, sempre per ricostruire. Alla Triestina, al Genoa, con il Messina e poi alla Salernitana, dove è iniziato il sodalizio con Lotito. Ora sto cercando di farlo alla Lazio”.

Fabiani e il contratto in scadenza con la Lazio: la risposta sul futuro

C’è però anche una questione personale ancora da affrontare. Il contratto di Fabiani è in scadenza.

Interrogato sul tema, il direttore sportivo non ha voluto accelerare i tempi né fornire indicazioni su quello che accadrà.

“Ne parleremo a tempo debito. Il calcio non è un semplice contratto”.

Una risposta breve con cui Fabiani rimanda ogni discorso sul proprio futuro. Il presente, intanto, è quello di una Lazio in testa alla Serie A e di un ambiente a Formello che il direttore sportivo considera il vero motivo di soddisfazione di questo momento.