Delio Rossi: "Il mio Lotito non sapeva neanche se il pallone era rotondo o quadrato"

Delio Rossi riconosce a Claudio Lotito il merito di aver risanato il bilancio della Lazio, pur ricordando che, al suo arrivo, lo stipendio dell’allenatore contava più delle idee di gioco. Secondo quanto riportato da FanPage, In un’intervista a FanPage.it, l’ex tecnico ripercorre il rapporto con il presidente e racconta anche come conobbe Rino Gattuso a Salerno.

Lotito e la Lazio: il bilancio prima del modulo

Rossi descrive così le priorità del presidente quando iniziò a lavorare alla Lazio: «Io ho avuto un presidente che non sapeva neanche se il pallone era rotondo o quadrato, quindi il suo obiettivo quando sono arrivato era risanare il bilancio e non mi ha chiesto neanche come giocassi, 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, che giocatori volessi, anche perché non c'avevamo soldi, quindi dovevamo prendere i giocatori che potevano capitare per cui il suo problema era quanto guadagnassi».

Alla domanda sul peso dell’ingaggio nella scelta dell’allenatore, Rossi risponde: «Se guadagnavo poco potevo essere un buon allenatore, se guadagnavo di più si rivolgeva da altre parti».

Il giudizio di Rossi sul presidente

Accanto al ricordo delle difficoltà economiche, Rossi esprime un giudizio netto sul lavoro societario di Lotito: «Ma devo dire che dal punto di vista societario ha fatto un lavoro incredibile alla Lazio perché ha risanato il bilancio. Noi eravamo una squadra che i giocatori-scommessa li dovevamo vendere per fare delle altre scommesse».

L’ex allenatore distingue le capacità del presidente dal rapporto personale: «Lotito è sicuramente una persona molto capace, intelligente e come carattere magari se dovevo andare a cena preferivo andarci con altri presidenti e non con lui».

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