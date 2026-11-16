Inter, Chivu sullo scudetto: «Non temo nessuno», ma rifiuta le etichette

Cristian Chivu ha vinto la Panchina d'oro e, dopo il riconoscimento, ha parlato del paragone con José Mourinho e della corsa allo scudetto. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Il tecnico dell'Inter si dice in imbarazzo davanti al confronto con lo Special One e, sulle rivali, risponde: «Non temo nessuno».

La Panchina d'oro e il paragone con Mourinho

L'ultimo allenatore non italiano a ricevere la Panchina d'oro prima di Chivu era stato Mourinho, nel 2010. Il tecnico nerazzurro considera però eccessivo essere accostato a lui: «Essere paragonato a Mourinho per me è troppo, mi mette troppo in imbarazzo. Lui è un grande, io ho appena iniziato, è il mio secondo anno tra i professionisti in Serie A. Spero di avere un pezzo di quello che lui ha vinto, sarei già molto più felice di quanto lo sono in questo momento».

Le etichette e il lavoro dell'Inter

Intervistato da SportMediaset, Chivu respinge l'idea di una squadra senza rivali e l'obbligo di vincere associato al ruolo di favorita: «A me certe etichette non piacciono, è troppo facile parlare di un'Inter strafavorita che deve vincere. L'Inter deve fare quello che ha sempre fatto negli ultimi anni attraverso il lavoro, i risultati e con la consistenza che ha avuto in campionato e in Europa, ovviamente con alti e bassi».

Chivu insiste sulla necessità di dimostrare il valore dell'Inter sul campo, senza lasciarsi trascinare dai giudizi dopo ogni risultato: «Ma serve lavorare e dimostrare, dalle parole ai fatti la strada e lunga e il filo è sottile, vediamo tutti qual è la differenza tra una partita persa, una tragedia, poi ne vinci due e c'è di nuovo esaltazione. Serve trovare un giusto equilibrio, noi come società lo abbiamo trovato da un bel po'».

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