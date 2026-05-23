Lazio-Pisa, Pedro nel pre: “Voglio godermela e lasciare la Lazio al meglio che posso"

Poco prima del fischio d’inizio di Lazio-Pisa, Pedro ha parlato ai microfoni di Dazn, Lazio Style Radio e Sky Sport, soffermandosi su diverse tematiche legate al match in programma alle ore 20:45.

Sarebbe speciale chiudere con un gol questo viaggio, mi aspetto una grande prestazione, voglio avere un bel ricordo con tutti e finire con la miglior forma possibile. Come la vivono i miei compagni? Penso bene, tutto ha un inizio e una fine, a volte è difficile gestire tutte queste emozioni tra tifosi e compagni, anche con Sarri, ma alla fine voglio godermela e lasciare la Lazio al meglio che posso, auguro il meglio per il futuro e che la squadra torni dove merita di stare. Futuro? Voglio aspettare, vediamo cosa succede.

Tante emozioni con i tifosi con i compagni, lavorando per questa partita, sono difficili da gestire ma devo lasciare questo da parte e fare una bella prestazione lasciando questo bellissimo club. Spero che possono venire die momenti special i e la Lazio torni quello che merita ed essere una squadra molto competitiva, voglio vivere questa serata al massimo per avere un bel ricordo.

Emozione? È normale. Sono tanti i momenti e le emozioni vissuti con i compagni con i tifosi, a Formello con lo staff di Sarri. Ho ricordato tanti momenti nella mia carriera molto speciali. Per me è dura, ma devo lasciare da parte l’emozione, uscire bene e godermi quest’ultima partita.

Tanti i bei momenti vissuti qua, difficile sceglierne uno. Ho dato tutto per questa maglia, penso di aver fatto bene. Mi sarebbe piaciuto vincere qua, ma non è stato possibile. È stato un anno difficile, è dura giocare senza tifosi, ma vogliamo finire bene, fare una bella partita. Vorrei avere un bel ricordo dell’ultima gara.