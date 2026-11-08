De Laurentiis: “In casa Napoli non esiste nessun caso”

A pochi minuti dall'inizio previsto per le 15:00, con i giornalisti già presenti a Castel Volturno, la conferenza di Massimiliano Allegri in vista del match contro la Lazio è stata annullata. Il Napoli ha motivato la scelta con la decisione di blindare la squadra in ritiro ed evitare distrazioni mediatiche prima della sfida di domani.

In casa Napoli non esiste nessun caso. Quando mi sono accorto che stavamo per fare l’ennesima conferenza ho preferito bloccarla. Perché? Perché non credo che le conferenze stampa servano prima delle partite, considerando che giochiamo ogni tre giorni. Siamo in ritiro e bisogna evitare qualunque distrazione per i calciatori dalla loro concentrazione alla partita. Quando si va in ritiro la tutela di tutti deve essere totale. Aurelio De Laurentiis.