Daniel Maldini nel mirino della Lazio: sogno biancoceleste e concorrenza sul mercato

Daniel Maldini è nei pensieri e nelle prospettive della Lazio. Palladino lo ha allenato ai tempi del Monza e lo ha schierato dall’inizio domenica a Marassi, ma il figlio di Paolo potrebbe salutare l’Atalanta. È poco utilizzato, necessita di continuità e vuole convincere il ct Gattuso a rivalutarlo in ottica Nazionale italiana. Fa parte della scuderia di Beppe Riso, lo stesso agente di Rovella e Cataldi, presente recentemente a Formello per un confronto conoscitivo con Fabiani. Anche questo rappresenta un passaggio rilevante: dall’inizio di dicembre, dopo la trasmissione dei documenti alla nuova Authority, il ds biancoceleste aveva ripreso i contatti avviando valutazioni e dialoghi con l’obiettivo di muoversi sul mercato di gennaio senza attendere cessioni preventive. L’idea è programmare due o tre innesti per Sarri.

Lazio, Maldini osservato speciale: scenario di mercato in evoluzione

Maldini è seguito dal club capitolino, ma non è l’unico interessato, poiché ha 24 anni ed è un profilo ancora da esplodere. Ha chiesto informazioni anche il Cagliari. Giulini punta a ottenerlo in prestito per affiancarlo a Brescianini, altro nome molto apprezzato dalla Lazio. Fabiani, se necessario, dovrà superare la concorrenza dell’amico Angelozzi, ds rossoblù, che lo aveva valorizzato a Frosinone.