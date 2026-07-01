Il tifo organizzato: "Domani sarà un giorno storico. Portate i vostri bambini, un giorno potranno dire 'Io c'ero'"
L'intervento radiofonico del tifo organizzato a Radio Laziale
Nel corso dell'intervento ai microfoni di Radio Laziale, il tifo organizzato ha invitato tutti i tifosi laziali a partecipare alla manifestazione in programma nel pomeriggio di domani alle ore 17:30, esortando i genitori a portare i propri bambini per far vivere loro un momento storico.
L'intervento del tifo organizzato a Radio Laziale
Per chi li ha, portate i vostri bambini, prendeteli per mano e portateli domani. Domani sarà un giorno storico per la tifoseria laziale e devono poter dire una volta che saranno grandi “Io c'ero”. Chi ha figli li porti domani, perché credo che quello che faremo domani sarà l'ennesima spallata, se servirà a qualcosa non lo so, non mi interessa, ma noi potremmo dire che abbiamo fatto tutto il possibile.
Prosegue
Ci sarò il corteo, con il suo significato importante, ma quello che viene dopo il corteo lo è ancora di più. Invitiamo tutti quanti a rimanere fino a fine serata, chi non è riesce a venire per il corteo non si preoccupasse, venisse dopo perché si andrà avanti fino a mezzanotte inoltrata. Non avete scuse, ne varrà veramente la pena.