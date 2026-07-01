Nel corso dell'intervento ai microfoni di Radio Laziale, il tifo organizzato ha invitato tutti i tifosi laziali a partecipare alla manifestazione in programma nel pomeriggio di domani alle ore 17:30, esortando i genitori a portare i propri bambini per far vivere loro un momento storico.

Per chi li ha, portate i vostri bambini, prendeteli per mano e portateli domani. Domani sarà un giorno storico per la tifoseria laziale e devono poter dire una volta che saranno grandi “Io c'ero”. Chi ha figli li porti domani, perché credo che quello che faremo domani sarà l'ennesima spallata, se servirà a qualcosa non lo so, non mi interessa, ma noi potremmo dire che abbiamo fatto tutto il possibile.