Lazio su Piccoli: ipotesi prestito, c'è l'apertura della Fiorentina
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L'arrivo di Gennaro Gattuso alla Lazio obbliga la società a lavorare con attenzione sul mercato, cercando rinforzi adatti al sistema di gioco dell'ex ct della Nazionale, pur sempre rispettando le ferree regole del mercato a saldo zero, per cui prima di acquistare sarà necessario cedere.
Piccoli nel mirino della Lazio
Tra i nomi finiti sulla lista dei desideri del club biancoceleste è emerso nelle ultime ore anche quello di Roberto Piccoli della Fiorentina che, al suo primo anno a Firenze, non avrebbe convinto pienamente la dirigenza, oggi aperta a lasciarlo partire già in questa sessione estiva.
Apertura della Fiorentina al prestito
Secondo quanto raccolto da La Repubblica, la Viola sarebbe disposta a cederlo in prestito, formula gradita ai biancocelesti su cui potrebbero impostare presto una trattativa.