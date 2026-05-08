L'appello del tifo organizzato a Pedro: "Lo aspettiamo sotto la Curva Nord mercoledì sera"

In occasione della finale di Coppa Italia, il tifo organizzato tornerà a presenziare per l'ultima volta in stagione allo stadio Olimpico, mentre nell'ultima partita in casa contro il Pisa manterrà la stessa linea adottata nella ultime settimane, proseguendo la contestazione e non entrare allo stadio.

Il tifo organizzato invita Pedro a dare l'ultimo saluto ai tifosi sotto la Curva Nord

Per questo motivo, il tifo organizzato ha invitato Pedro a salutare il popolo laziale nella serata di mercoledì sera, quando i tifosi saranno presenti sugli spalti e potranno rivolgere l'ultimo saluto allo spagnolo prima della sua partenza a fine anno.

Il tifo organizzato a Radio Laziale

Il tifo organizzato della Lazio chiede a Pedro mercoledì sera al termine della partita, qualsiasi sia l'esito finale, di poter fare il giro di campo e soprattutto poi arrivare a prendersi l'abbraccio della Curva Nord. È un appello ufficiale da parte di noi tifo organizzato. Chiediamo a un giocatore stratosferico, un uomo vero, di venire a prendersi il giusto tributo da parte del popolo laziale alla fine della finale di Coppa Italia che ci sarà mercoledì contro l'Inter. La nostra scelta è quella di continuare a non entrare fino alla fine della stagione nelle partite in casa.

Il video