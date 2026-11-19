Il mercato di gennaio si sta avvinando e i club italiani stanno già muovendo i primi passi per rafforzare i propri organici in vista della seconda parte della stagione. Secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter avrebbe inserito Oliver Provstgaard sulla propria lista dei desideri, alla luce del possibile addio a gennaio di Bisseck.

Stando al quotidiano, la Lazio potrebbe lasciar partire il proprio centrale solo di fronte ad un'offerta non inferiore di 40 milioni di euro. Al momento però resta difficile un'operazione già alla prossima finestra di mercato. La valutazione fissata dalla Lazio rende possibile la trattativa solo nella prossima estate, quando l'Inter potrebbe avere maggiore manovra dal punto di vista economico, alla luce dei possibili obiettivi stagionali che potrebbe raggiungere a fine stagione.