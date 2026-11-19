Lazio, Inter su Provstgaard per l’estate: valutazione di 40 milioni
Il club nerazzurro valuta la difesa anche in base alle condizioni di Stones e al rinnovato interesse del Barcellona per Bastoni.
L’Inter segue Oliver Provstgaard in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, La Lazio valuta il difensore danese, classe 2003, circa 40 milioni di euro. A riferire dell’interesse nerazzurro è La Gazzetta dello Sport.
Provstgaard nel mirino dell’Inter per l’estate
Il centrale biancoceleste è dunque tra i nomi osservati dall’Inter per la difesa. La valutazione indicata dalla Lazio è di circa 40 milioni di euro.
Le condizioni di Stones e l’interesse per Bastoni
La dirigenza nerazzurra ragionerà sulla difesa soprattutto se John Stones, appena rientrato dopo oltre un mese di stop, non offrirà garanzie fisiche adeguate nel lungo periodo. Nei ragionamenti del club rientra anche il rinnovato interesse del Barcellona per Bastoni.