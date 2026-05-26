Lazio, Gattuso avvia i primi contatti con un biancoceleste: ecco di chi si tratta

La panchina della Lazio ha un nuovo volto: quello di Gennaro Gattuso. L'accordo con l'ex ct della Nazionale per affidargli la guida tecnica biancoceleste, dopo l'addio di Maurizio Sarri, si sta chiudendo velocemente dopo l'addio di Maurizio Sarri. Manca solo l'annuncio ufficiale per sancire l'intesa totale e vedere il nuovo mister pronto a prendere in mano le redini della squadra in vista del prossimo campionato.

Primi contatti: Gattuso chiama Zaccagni

Non c'è tempo da perdere, e Gattuso lo sa bene. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico, infatti, ha già avviato i primi contatti con alcuni pilastri della squadra, in particolare con Mattia Zaccagni. L'obiettivo del nuovo allenatore è chiaro: rassicurare il giocatore sulla centralità del suo ruolo nel progetto tattico della prossima stagione, puntando su di lui per rilanciare una Lazio in cerca di nuove certezze e di un pronto riallineamento verso le zone nobili della classifica.

La formazione

Come riportato da Il Messaggero, l'ipotetica Lazio di Gattuso inizia a prendere forma in attesa del mercato: in porta, con Provedel nel mirino del Bologna, Mandas resta in pole davanti a Motta, mentre in difesa la linea dovrebbe vedere Marusic e Tavares sulle fasce, con la gestione dei centrali legata ai futuri addii di Romagnoli o Gila e alla presenza dell'ex Marsiglia Gigot al fianco dell'intoccabile Provestgaard. In mediana, la coppia Rovella-Taylor sembra favorita su Cataldi, mentre in avanti il trio alle spalle della punta, composta oggi da Dia e Ratkov, vedrebbe Zaccagni a sinistra, uno tra Isaksen e Cancellieri a destra e Noslin come mezzapunta, con il giovane talento Przyborek pronto a ritagliarsi un ruolo di rilievo nel corso della stagione.