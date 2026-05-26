Lazio, incontro con Sarri per rescindere il contratto? Si lavora ad una diversa soluzione
Ecco la strada che sta cercando di percorrere la dirigenza biancoceleste per rescindere il contratto con il mister Maurizio Sarri
La stagione 2025/2026 della Lazio si chiude ufficialmente con il congedo di Maurizio Sarri. Dopo un’annata complicata, caratterizzata da incomprensioni tattiche e un dialogo mai realmente sbocciato con i piani alti del club, il tecnico toscano e la società biancoceleste hanno deciso di voltare pagina. Nonostante le dichiarazioni interlocutorie del post-partita contro il Pisa, la decisione appare ormai irreversibile: la volontà di interrompere il rapporto professionale è reciproca, mettendo fine a un ciclo che, nelle ultime settimane, era apparso logoro e privo di quella sintonia necessaria per competere ad alti livelli.
Separazione "a freddo": nessuna stretta di mano tra Sarri e Lotito
Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, in linea con la tensione accumulata in mesi di silenzi e dichiarazioni piccate, non ci sarà alcun faccia a faccia risolutore tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito. Le parti hanno preferito evitare un confronto diretto, ritenuto ormai superfluo dopo la rottura comunicativa che ha caratterizzato la fase finale del campionato. L’addio viene gestito esclusivamente a distanza: saranno i rispettivi uffici legali a curare ogni aspetto burocratico e a formalizzare la rescissione consensuale. Una chiusura "istituzionale" che rispecchia perfettamente il clima gelido con cui si è conclusa la collaborazione tra il numero uno laziale e l'allenatore.
Il futuro è a Bergamo: Sarri pronto a ripartire dall'Atalanta
Archiviata la parentesi romana, il destino di Maurizio Sarri sembra già tracciato e parla bergamasco. È notizia di queste ore l'accordo totale raggiunto con l'Atalanta, che ha scelto il "Comandante" per avviare una nuova era tecnica. Il tecnico toscano è atteso dalla firma su un contratto triennale che lo legherà alla Dea, proiettandolo verso una nuova sfida stimolante.