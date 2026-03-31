Veron a Formello: le foto con i calciatori della Lazio

Durante la visita nel Centro Sportivo, Verona ha incontrato i giocatori della Lazio rimasti a Roma durante questa pausa per le Nazionali

Beniamino Civitelli /
Juan Sebastian Veron - Via onefootball Alex Livesey /Allsport
Juan Sebastian Veron - Via onefootball Alex Livesey /Allsport

Questa mattina Veron ha fatto visita al Centro Sportivo di Formello per tornare a visitare quella che per due anni fu la sua casa. Con l'aquila sul petto la Brujita ha vinto uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana ed una Supercoppa Europea. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

La foto con Pedro

Durante la visita nel Centro Sportivo, Verona ha incontrato i giocatori della Lazio rimasti a Roma durante questa pausa per le Nazionali fermandosi a scambiare qualche battuta e scattare qualche foto con loro.

Pedro, Veron - Storia Instagram
Pedro, Veron - Storia Instagram

La foto con Zaccagni

Zaccagni, Veron - Storia Instagram
Zaccagni, Veron - Storia Instagram
Veron in visita al Centro Sportivo di Formello: la foto social
Nota del Napoli su Lukaku: "non ha risposto alla convocazione di oggi, la Società si riserva…"