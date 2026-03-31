Veron a Formello: le foto con i calciatori della Lazio

Questa mattina Veron ha fatto visita al Centro Sportivo di Formello per tornare a visitare quella che per due anni fu la sua casa. Con l'aquila sul petto la Brujita ha vinto uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana ed una Supercoppa Europea.

La foto con Pedro

Durante la visita nel Centro Sportivo, Verona ha incontrato i giocatori della Lazio rimasti a Roma durante questa pausa per le Nazionali fermandosi a scambiare qualche battuta e scattare qualche foto con loro.

Pedro, Veron - Storia Instagram

La foto con Zaccagni