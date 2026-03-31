Nota del Napoli su Lukaku: "non ha risposto alla convocazione di oggi, la Società si riserva…"

A Castel Volturno sta tenendo banco la questione Lukaku con un forte spaccatura tra il Napoli e l'attaccante belga. Il calciatore infatti ha deciso di rimanere in Belgio per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici non rispondendo alla chiamata del suo club aprendo di fatto un caso. Oggi Lukaku era atteso nel capoluogo campano per la ripresa degli allenamenti, ma così non è stato con l'attaccante che è rimasto in Belgio. Dura la reazione del Napoli in una nota ufficiale

Attraverso una storia sul proprio profilo Instagram, Lukaku aveva così commentato al vicenda.

Questa stagione è stata molto impegnativa per me, tra l’infortunio e la perdita personale. So che negli ultimi giorni c’è stato molto rumore sulla mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente, mi sono sottoposto ad alcuni controlli mentre ero in Belgio e si è scoperto che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo dell’ileopsoas, vicino al tessuto cicatriziale. È il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre. Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio.