Veron in visita al Centro Sportivo di Formello: la foto social

Juan Sebastian Veron qualche giorno fa è stato uno dei protagonisti dell'evento di Operazione Nostalgia tenutosi al Palazzo dello Sport, che ah riunito le vecchie glorie del calcio italiano. Ora la Brujita si sta godendo Roma e ha fatto visita al Centro Sportivo di Formello.

Veron in visita a Formello

Juan Sebastian Veron - Via onefootball (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images)

Come testimoniato da un foto pubblicata sui profili social ufficiali della Lazio, Juan Sebastian Veron è stato questa mattina al Centro Sportivo di Formello. Si tratta di un tuffo nel passato per l'attuale presidente dell'Estudiantes, che ha contribuito a far vincere tutto a quella Lazio che sognava a cavallo degli anni duemila.

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