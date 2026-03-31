Veron in visita al Centro Sportivo di Formello: la foto social
Come testimoniato da un foto pubblicata sui profili social ufficiali della Lazio, Juan Sebastian Veron è stato questa mattina al Centro Sportivo di Formello
Juan Sebastian Veron qualche giorno fa è stato uno dei protagonisti dell'evento di Operazione Nostalgia tenutosi al Palazzo dello Sport, che ah riunito le vecchie glorie del calcio italiano. Ora la Brujita si sta godendo Roma e ha fatto visita al Centro Sportivo di Formello.
Veron in visita a Formello
Come testimoniato da un foto pubblicata sui profili social ufficiali della Lazio, Juan Sebastian Veron è stato questa mattina al Centro Sportivo di Formello. Si tratta di un tuffo nel passato per l'attuale presidente dell'Estudiantes, che ha contribuito a far vincere tutto a quella Lazio che sognava a cavallo degli anni duemila.