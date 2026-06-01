Di Marzio: "L'Inter avanza per Provedel. In settimana…"

Iniziano ad intavolarsi le prime trattative di questa sessione di calciomercato, che aprirà ufficialmente il 29 giugno.

L'Inter avanza per Provedel

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l'Inter avanza per Ivan Provedel. L'idea del club nerazzurro è quello di affiancarlo a Martinez. Sempre secondo Di Marzio, in settimana è previsto un incontro tra l'agente di Provedel e la Lazio per concordare le modalità d'uscita.

Il post di Gianluca Di Marzio