Di Marzio: "L'Inter avanza per Provedel. In settimana…"

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l'Inter avanza per Ivan Provedel. L'idea del club nerazzurro è quello di affiancarlo a Martinez

Beniamino Civitelli /
Provedel

Iniziano ad intavolarsi le prime trattative di questa sessione di calciomercato, che aprirà ufficialmente il 29 giugno.

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L'Inter avanza per Provedel

Provedel - foto Roberto Proietto

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l'Inter avanza per Ivan Provedel. L'idea del club nerazzurro è quello di affiancarlo a Martinez. Sempre secondo Di Marzio, in settimana è previsto un incontro tra l'agente di Provedel e la Lazio per concordare le modalità d'uscita.

Il post di Gianluca Di Marzio

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