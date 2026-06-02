Calciomercato Lazio, il Napoli spinge per Mario Gila: la posizione della Società biancoceleste

Con la finestra di mercato che sta per aprirsi, la Lazio ha già acceso i motori per programmare la prossima stagione. Tra le priorità del club c'è sicuramente quella di definire il futuro della rosa, con un occhio di riguardo particolare rivolto alla situazione difensiva.

Il muro biancoceleste per Gila

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il nome caldo di queste ore è quello di Mario Gila. Il difensore spagnolo è finito nel mirino del Napoli, che ha mostrato un forte interesse per portarlo sotto l'ombra del Vesuvio. Tuttavia, la Lazio ha le idee chiare e, al momento, fa muro: il club capitolino non sembra intenzionato a lasciar partire il giocatore.

Futuro tutto da scrivere

Nonostante il contratto dello spagnolo scada al termine della prossima stagione, la dirigenza laziale punta a trattenerlo, accettando persino il rischio di vederlo andare via a parametro zero. Resta ora da capire come si evolverà il mercato e come reagirà il ragazzo di fronte a questa netta presa di posizione della sua società.