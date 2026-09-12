Rabiot: "Il centrocampo è una posizione che conosco meglio e mi piace..."

Prima della partita, Lazio-Milan, Rabiot è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Avevamo parlato della mia posizione in campo sia da trequartista che da centrocampista, alterno i due ruoli, dipende come mi vuole fare giocare. Dipende anche da cosa ha bisogno la squadra e cosa ritiene meglio l'allenatore per ogni partita, cerco di dare il massimo. A Torino ho fatto meno, era anche legato alla condizione fisica che devo ritrovare. Il centrocampo è una posizione che conosco meglio e mi piace.