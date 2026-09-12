Le formazioni ufficiali di Lazio-Milan: le scelte di Gattuso, panchina per Pinamonti
Le scelte di Gattuso e Amorim per il match di stasera
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
La Lazio ha reso nota la formazione ufficiale per la gara di oggi contro il Milan di Amorim, valida per la quarta giornata di Serie A.
La formazione della Lazio
(4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gennaro Gattuso.
La formazione del Milan
(3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Rabiot, Modric, Estupinan; Loftus-Cheek, Cissè; Goncalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim