Le formazioni ufficiali di Lazio-Milan: le scelte di Gattuso, panchina per Pinamonti

Le scelte di Gattuso e Amorim per il match di stasera

Alisia Cerqua /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

La Lazio ha reso nota la formazione ufficiale per la gara di oggi contro il Milan di Amorim, valida per la quarta giornata di Serie A. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

La formazione della Lazio 

(4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gennaro Gattuso.

 

La formazione del Milan 

(3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Rabiot, Modric, Estupinan; Loftus-Cheek, Cissè; Goncalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim 

Lo spettacolo dei tifosi laziali, tra moto e scooter si parte da Formello
Rabiot: "Il centrocampo è una posizione che conosco meglio e mi piace..."