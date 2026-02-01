Calciomercato Lazio, Di Marzio: "Accordo trovato per Belahyane…"

Beniamino Civitelli /
Continua il mercato in uscita della Lazio, dopo le cessioni di Castellanos, Guendouzi e Mandas, il club biancoceleste é pronto a piazzare un centrocampista rimasto ai margini della rosa di Sarri.

Belahyane va in prestito al Verona

Come riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Lazio e l’Hellas Verona hanno praticamente trovato l’accordo per il prestito secco di Reda Belahyane. Il centrocampista marocchino lascia la Capitale fino a fine stagione.

Il post su Instagram

