Giovanili Lazio, due weekend di sole vittorie: i segnali per il futuro

Due weekend di vittorie e il successo dell’Under 17 a Empoli

Il settore giovanile della Lazio chiude per la seconda volta consecutiva un weekend fatto soltanto di vittorie. Tra i risultati spicca quello dell’Under 17, che vince per la prima volta sul campo dell’Empoli, squadra con lo scudetto cucito sul petto. Anche le classifiche danno un segnale positivo: tutte le formazioni sono al vertice o poco distanti.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il vivaio è guidato quest’anno da Tobia Assumma, promosso dall’attività di base dal direttore sportivo Angelo Fabiani. I risultati delle ultime settimane accompagnano un lavoro di programmazione pensato per dare continuità alla crescita dei ragazzi.

Nuovi arrivi a Formello e più presenze nelle nazionali

Durante l’estate sono arrivati a Formello circa 30 nuovi giocatori, distribuiti tra l’Under 18 e l’Under 15. La ricerca ha guardato anche all’estero: tra i giovani coinvolti c’è Umut Bekirov, portiere bulgaro classe 2010 che si è allenato alcune volte con Rino Gattuso. L’obiettivo è costruire un vivaio capace, quando se ne presenterà l’occasione, di offrire risorse anche alla prima squadra.

È cresciuta inoltre la presenza nei gruppi azzurri: da uno, al massimo due, nazionali si è passati a sette-otto ragazzi stabilmente coinvolti negli ultimi mesi. Il percorso resta da consolidare. Nei prossimi anni il player trading, centrale nei piani della società, potrebbe riguardare anche i calciatori che oggi cercano spazio nelle giovanili.

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