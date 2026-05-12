Derby, ribaltone totale: il Prefetto cambia orario e data
Ribaltone in exstremis: il Prefetto attraverso un comunicato ufficiale ha annunciato la variazione della data e dell’orario del derby, inizialmente fissato dalla Lega Serie A a domenica 17 Maggio alle ore 12:30.
Il derby si giocherà lunedì 18 Maggio alle 20:45
La stracittadina tra Roma e Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle ore 20:45. Un cambio di programma dettato dalla concomitanza con la finale degli Internazionali di Tennis, in programma domenica 17.
Il comunicato della Prefettura
Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d’Italia, in corso presso il Foro Italico, è stato disposto che l’incontro di calcio Roma – Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle ore 20.45.