Derby, ribaltone totale: il Prefetto cambia orario e data

Ribaltone in exstremis: il Prefetto attraverso un comunicato ufficiale ha annunciato la variazione della data e dell’orario del derby, inizialmente fissato dalla Lega Serie A a domenica 17 Maggio alle ore 12:30.

La stracittadina tra Roma e Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle ore 20:45. Un cambio di programma dettato dalla concomitanza con la finale degli Internazionali di Tennis, in programma domenica 17.

Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d’Italia, in corso presso il Foro Italico, è stato disposto che l’incontro di calcio Roma – Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle ore 20.45.