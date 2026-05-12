Lautaro in conferenza: "Ci aspettiamo una partita diversa. I tifosi saranno un valore aggiunto per la Lazio"

L'Inter si prepara ad affrontare la finale di Coppa Italia dopo la conquista del 21° scudetto della storia nerazzurra. In vista della sfida di domani sera contro la Lazio, il capitano Lautaro Martinez ha parlato in conferenza stampa dalla pancia dello Stadio Olimpico.

Anche noi ci aspettiamo una partita diversa da sabato. Loro sono molto organizzati tatticamente, sarà difficile. Ci sono giocatori di alto valore, aggiungiamo che è una finale e c'è un trofeo da alzare, dobbiamo essere pronti a tutto, considerando anche tutto lo stadio sarà pieno, ci saranno i tifosi che sabato non c'erano, questo è un valore aggiunto.

La fame di vincere, perché tutte le competizioni sempre si vogliono vincere. Oggi abbiamo la possibilità di giocare un'altra finale. Domani ci sarà ancora una volta la possibilità di riportare a casa questa coppa, che manca da due anni. Noi siamo tranquilli perché la nostra testa è per domani.